تكريم 134 طالبا من أوائل التعليم العام والأزهري بالبحر الأحمر

شهد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى لتكريم أوائل التعليم العام والأزهري من أبناء المحافظة، بالقاعة الكبرى في منتجع العائلات بالنادي الإجتماعي بمدينة الغردقة، حيث تم تكريم 134 طالبا وطالبة ( 95 من التعليم العام - 39 من التعليم الأزهري).

وكرم محافظ البحر الأحمر، أوائل الطلبة، وسلم كل منهم هدية بسيطة، بعدما قام بتهنئة الطلبة وأولياء أمورهم، خلال كلمته، التي أكد فيها أن التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق المستقبل للمجتمعات، فهو يطلق العنان لشتى الفرص ويحد من أوجه اللامساواة، وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامحة والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.

وأشار المحافظ، إلى أن التربية والتعليم من المبادئ والمهمات الأساسية التي اهتم بها الإسلام ودعا إليها، حيث يمكن بواسطتهما بناء بنيان راسخ وقوي للأمة، فالتربية هي تنمية سلوك الفرد وترقيته نحو القيم العليا، ولا تستقيم الا بالتعليم والعكس صحيح، وقد أكد القرآن الكريم على أهميتهما وأشار في عدد من الآيات إلى ذلك.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، خلال كلمته أن قطاع التعليم بصفة عامة، شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فمنذ توليه المسئولية يقود ثورة تطوير وتنوير في مصر، كما حرص الرئيس على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المصريين وتوفير حياة كريمة لهم، وإيماناً من الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الاهتمام بالتنمية البشرية والارتقاء بالعنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، فقد أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بمجالات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي.

وشدد المحافظ، على أن عملية تطوير التعليم مستمرة، لافتاً إلى أنه كان هناك توجيه قوي وحاسم من القيادة السياسية، منذ أيام باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسى كنهج استراتيجى للدولة لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هى القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع ولتكون بمثابة ثقافة تتخطى الموروث القديم الذى أختزل العملية التعلمية فى الحصول على شهادة.