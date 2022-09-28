عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم 134 طالبا من أوائل التعليم العام والأزهري بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى لتكريم أوائل التعليم العام والأزهري من أبناء المحافظة، بالقاعة الكبرى في منتجع العائلات بالنادي الإجتماعي بمدينة الغردقة، حيث تم تكريم 134 طالبا وطالبة ( 95 من التعليم العام - 39 من التعليم الأزهري).

وكرم محافظ البحر الأحمر، أوائل الطلبة، وسلم كل منهم هدية بسيطة، بعدما قام بتهنئة الطلبة وأولياء أمورهم، خلال كلمته، التي أكد فيها أن التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق المستقبل للمجتمعات، فهو يطلق العنان لشتى الفرص ويحد من أوجه اللامساواة، وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامحة والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة. 

وأشار المحافظ، إلى أن التربية والتعليم من المبادئ والمهمات الأساسية التي اهتم بها الإسلام ودعا إليها، حيث يمكن بواسطتهما بناء بنيان راسخ وقوي للأمة، فالتربية هي تنمية سلوك الفرد وترقيته نحو القيم العليا، ولا تستقيم الا بالتعليم والعكس صحيح، وقد أكد القرآن الكريم على أهميتهما وأشار في عدد من الآيات إلى ذلك.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، خلال كلمته أن قطاع التعليم بصفة عامة، شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فمنذ توليه المسئولية يقود ثورة تطوير وتنوير في مصر، كما حرص الرئيس على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المصريين وتوفير حياة كريمة لهم، وإيماناً من الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الاهتمام بالتنمية البشرية والارتقاء بالعنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، فقد أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بمجالات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي.

وشدد المحافظ، على أن عملية تطوير التعليم مستمرة، لافتاً إلى أنه كان هناك توجيه قوي وحاسم من القيادة السياسية، منذ أيام باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسى كنهج استراتيجى للدولة لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هى القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع ولتكون بمثابة ثقافة تتخطى الموروث القديم الذى أختزل العملية التعلمية فى الحصول على شهادة.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر تكريم 134 طالبا أوائل التعليم العام والأزهري أوائل التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

عودة رمضان صبحي للأهلي من جديد.. فرمان حاسم من الخطيب.. تفاصيل

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

عودة الأسئلة المقالية.. أخبار سارة لـ طلاب الثانوية العامة| تعرف عليها

ترشيحاتنا

نائب وزير المالية: الاقتصاد المصري لديه القدرة على التحمل والتعامل مع الصدمات

طبيب يكشف مخاطر العدسات اللاصقة : قنبلة موقوتة

الخفافيش السبب| خوستا-2 فيروس جديد شبيه لـ كورونا يضرب العالم

مستثمري أسيوط : اللجنة الوزارية للإنتاج تدعم الحصول على أراض صناعية فورًا

بسبب تايوان.. الصين تشن هجوما عنيفا علي أمريكا

خادش للحياء| التيك توكر إبراهيم مالك فى السجن بسبب هذه الكارثة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ياسمين عز .. صور رضوى الشربيني قبل الشهرة تثير ضجة| شاهد

في اليوم العالمي لداء الكلب.. أعراض غير متوقعة وطرق الوقاية

صغرت أوي.. صدمة بالسوشيال ميديا بسبب صورة علا رامي | شاهد

فستان لامع .. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في ظهور جديد |شاهد

فيديو

وزير الدفاع: ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر نموذج للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية.. فيديو وصور

زار مجمع توازن الصناعي.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته للإمارات

رفض الزمالك.. حقيقة توسط حسن حمدي لعودة رمضان صبحي للأهلي وموقف الخطيب/فيديوجراف

يصيب الكبار والصغار.. نجوم أصيبوا بمرض الزهايمر ورحلوا به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ