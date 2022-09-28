ببقى عاوزة أكسّر التليفزيون | شريفة ماهر تعلق على أعمال فنية ..فيديو

أكدت الفنانة شريفة ماهر، أنه بالعودة إلى زمن الفن الجميل، كان أفضل من الجيل الحالي.

وقالت “لما بسمع الألفاظ اللي بتتقال في الأعمال دلوقت ببقى عايزة أكسر التليفزيون”.

وقالت شريفة ماهر، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أحب أداء الفنانة ريهام حجاج، مؤكدة أنها تقوم بأداء جيد خلال الأعمال التي تقوم بها.

وتابعت الفنانة شريفة ماهر، في الماضي كنا ندرس فن الإلقاء والفنان عبد الوارث عسر علمنى لمدة سنة ونصف فن الإلقاء، مؤكدة أن كل الجيل الجيد لا بد من ان يتعلموا فن الإلقاء.

بسمع رامي صبري

وأشارت شريفة ماهر إلى أنه أنا كمطربة وفنانة مصرية بسمع رامي صبري وبحب صوته وهو حنين في الصوت.