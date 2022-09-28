خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الخريف بدأ بالفعل منذ ٢٣ سبتمبر الحالي، ولكن هناك ارتفاع في درجات الحرارة منذ ٣ ايام بدرجتين أو ثلاثة عن معدل درجات الحرارة الطبيعي في شهر سبتمبر، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة سجلت ٣٦ درجة.

واضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن ارتفاع درجات الحرارة سوف تستمر حتي يوم السبت المقبل ومن بداية يوم الاثنين سوف يكون هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة وهذا السبب الرئيسي في الشعور بارتفاع درجات الحرارة اعلي من الحقيقة، موضحة أن سوف يكون هناك انخفاض درجتين في درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين المقبل.