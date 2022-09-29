BMW Z4 بعد إطلاقها رسميا.. كل ما تريد معرفته عن تحفة البافارية الجديدة

قامت شركة بي أم دبليو باختيار إصدارها BMW Z4 رودستر موديل 2023 لعمل تحديثات علية شملت الشبك الأمامي المعاد تصنيعه ، وجنوط معدنية مقاس 19 بوصة، وحتي الأن لم يتم الكشف عن أي معلومات خاصة بالنسخة المانيوال من سيارة بي أم دبليو Z4 موديل 2023.
تأتي سيارة بي أم دبليو Z4 موديل 2023 بنظامين للحركة هما sDrive30i وM40i، وsDrive30i ، ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي ، ينتج قوه قدرها 255 حصان ، وعزم اقصي للدوران 400 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 5.2 ثانية.
تقدم سيارة بي أم دبليو M40i بمحرك سداسي الأسطوانات تيربو سعة 3000 سي سي ، ينتج قوة 382 حصان، وعزم اقصي للدوران 500 نيوتن/ متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 4.4 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارتين إلى 249 كم/ساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.
تحتوي سيارة بي أم دبليو موديل 2023 علي حزمة إم سبورت لإصدار sDrive30i،حيث أن الحزم كانت قياسية لسيارة M40i فقط ، بالإضافة إلي عتبات جانبية ، وجنوط مقاس 18 بوصة، ويظل الشبك بنفس الحجم والشكل المناسب.
تظهر سيارة بي أم دبليو Z4 موديل 2023 بتصميم جديد للجنوط مقاس 19 بوصة باللون الأسود غير اللامع، وعجلة قيادة M جلدية، ومقاعد M الرياضية، ودواسات M، ومسند قدم M ، ولوحة عدادات منجدة.
والجدير بالذكر أن السيارة ستطرح في الأسواق لأول مرة في نوفمبر 2022 وستصل إلى أمريكا بسعر يبدأ من 52,800 دولار بزيادة 1,300 دولار عن موديل 2022، ولن يتغير سعر إصدار M40i الأعلى والذى يصل إلي 65,300 دولار .