تعرف على الرابط المباشر لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

أتاحت وزارة التعليم العالي باب التقديم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) بدا من يوم الأربعاء الموافق 28/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022، لمدة 3 أيام فقط لطلاب الدبلومات الفنية.

وأكدت وزارة التعليم العالي المصرية والبحث العلمي على أن يكون تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 يتم بشكل إلكتروني عبر موقع التنسيق المخصص لذلك من خلال الرابط التالي.

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

شروط التحويل بين الكليات

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:-

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية في تقليل الاغتراب

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:-

يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع.

لا توجد تحويلات ورقية في تقليل الاغتراب

في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

وقد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني) لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 حتى يوم السبت الموافق 24/9/2022.

تقدم إجمالي عدد (258028) طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

بلغ عدد الطلاب المرشحين (255093) طالب وطالبة وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

استنفذ عدد (2935) طالب وطالبة لتضمينها رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.