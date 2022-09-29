أفضل ترميم عالمي.. مأمون: تطوير متحف محمد محمود خليل تم بخبرات مصرية

علق الفنان التشكيلي طارق مأمون، المشرف على تطوير متحف محمد محمود خليل، على فوز 5 مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم.

وقال طارق مأمون في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" سعيد بفوز المتحف بجائزة أفضل مشروع ترميم على مستوى العالم ".

وتابع طارق مأمون :" دوري كان تنسيق العرض المتحفي في المتحف، وهذا المشروع تم تنفيذه بخبرة مصرية كاملة ".

واكمل طارق مأمون :" الخبرة المصرية من أفضل الخبرات العالمية في مجالات ترميمي وصيانة الأماكن الأثرية على مستوى العالمي ".

ولفت طارق مأمون:" متحف محمد محمود خليل هو إرث ثقافي عظيم لمصر والعالم لأنه يكمل الجمل الناقصة للفن العالمي ".

فوز 5 مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن فوز مصر بـ خمسة مشروعات في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم، يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة فى العالم، على قدرة الدولة المصرية لإنجاز المشروعات التنموية وفق أرقى المعايير الهندسية والانشائية وفى مدد زمنية قياسية.