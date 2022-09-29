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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل مئات السنين.. العثور أكبر مقبرة للأطفال "مشقوق صدورهم" في بيرو

صدى البلد

تم الكشف عن مشهد مروع لـ 76 هيكلًا عظميًا لأطفال تمت التضحية بهم قبل أكثر من 450 عامًا في بيرو، كما يوجد قبر واحد يحتوي على خمسة أطفال صغار يجلسون وجهاً لوجه في دائرة.

تم دفن الرفات في تلين ودفن جميع الأطفال ، باستثناء الخمسة في قبر واحد ، وأرجلهم تواجه الشرق ورؤوسهم باتجاه الغرب ، وهو نمط متكرر بين مثل هذه القرابين التي دفنها مجتمع تشيمو القديم المعروف عن الممارسات الشنيعة.

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يرفع هذا الاكتشاف العدد الإجمالي إلى 302 من الأطفال الذين تم التضحية بهم، وقد قُتلوا جميعًا في ستة أحداث قرابين مختلفة من 1050 إلى 1500، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لم يُعرف بعد سبب مقتل هؤلاء الأطفال ، لكن العلماء يتكهنون بأن حياتهم ربما كانت هدية للآلهة، فقد كانت تشيمو ثقافة ما قبل الإنكا ظهرت من بقايا ثقافة موتشي على طول ساحل بيرو في عام 900 بعد الميلاد وكانت هذه الحضارة أكبر إمبراطورية ما قبل كولومبوس في بيرو حتى الإنكا.

وتشتهر هذه المجموعة على نطاق واسع بابتكاراتها في الزراعة ، مثل إنشاء أنظمة ري كبيرة ، جنبًا إلى جنب مع تضحيات أطفالهم، وتم اكتشاف القبور في موقع بامبا لا كروز الأثري ، الواقع في منطقة هوانتشاكو ، حسبما ذكرت أندينا.


يُجري الفريق مزيدًا من الأبحاث لتحديد كيفية قتل هؤلاء الأطفال وما إذا كان هناك أي سبب آخر غير أنهم كانوا هدايا لآلهة تشيمو، وتشتهر هذه المنطقة بوجود مقابر جماعية تحتوي على رفات أطفال ، تم اكتشاف أكبرها في عام 2019.

تم ذبح أكثر من 140 فتى وفتاة تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 عامًا فيما يُعتقد أنه تضحية جماعية لإرضاء آلهة دين منقرض الآن، فقد قُطعت قلوب العديد من الأطفال والحيوانات الصغيرة أثناء الطقوس المروعة.

ويؤرخ تحليل جميع البقايا إلى حوالي 11450 ، خلال ذروة حضارة تشيمو في الساحل الشمالي لبيرو.

قال مؤلف الدراسة جون فيرانو ، أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة تولين:
كان هذا الاكتشاف الأثري مفاجأة لنا جميعًا  لم نر شيئًا كهذا من قبل ، ولم يكن هناك أي اقتراح من مصادر عرقية أو روايات تاريخية عن أطفال أو تضحيات جملية على هذا النطاق في الساحل الشمالي لبيرو.

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كنا محظوظين لأننا كنا قادرين على حفر الموقع بالكامل ولدينا فريق ميداني متعدد التخصصات وفريق معمل للقيام بأعمال التنقيب والتحليل الأولي للمواد.

تقول الاختبارات التشريحية والوراثية ، التي نُشرت في مجلة PLOS One ، إن الجروح عبر الأطفال وصدور اللاما تشير إلى أن صدورهم مفتوحة لإزالة قلوبهم.

قال البروفيسور برييتو: "الوصول إلى القلب عن طريق التقسيم العرضي للقص هو تقنية مألوفة لجراحي الصدر الحديثين ، ومعروفة بأسماء مختلفة، ولا يمكن الافتراض إلا أن الغرض من فتح صناديق الأطفال ، لكن استئصال القلب هو الدافع المحتمل".
 

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