مصرع طفل أسفل عجلات سيارة ربع نقل بسوهاج

لقي طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة ربع نقل، أثناء لهوه أمام منزل أسرته، بدائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وقوع حادث تصادم ومتوفي دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو (ديفيد. ا. ع- 22 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز سوهاج)، اختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالطفل (محمد. ب. ر- 5 سنوات- ويقيم بندر المنشاة)، حال لهوه أمام منزل أسرته؛ مما نتج عنه وفاته في الحال.

وبسؤال والد الطفل المدعو (بديوي. ر. م- 55 عامًا- عامل- ويقيم بذات الناحية)، أفاد بمضمون ما تقدم، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية بينما أفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، مؤكدًا أنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

تم التحفظ على السيارة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.