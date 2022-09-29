أهمية صناعة السيارات الكهربائية في مواجهة الاحتباس الحراري.. 5 أنواع SUV زيرو تبدأ من 700 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تقدم العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي باقة مميزة من السيارات في جميع الفئات لتناسب جميع الفئات في السوق المصري، ويأتي على رأسها فئة السيارات الرياضية "كروس أوفر" مثل السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022، والتي تتوفر في السوق المصري بـ 4 فئات، وشهدت أسعارها زيادة جديدة بلغت 50 ألف جنيه.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المختلفة التي تناسب اغلب فئات المجتمع المصري، وتمتلك هذه الطرازات العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تساعد سائق السيارة علي قضاء احتياجاته بمنتهي السهولة واليسر ومن هذه السيارات سيارة اوبل كورسا موديل 2006 .

ارتفعت شعبية السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV مؤخراً بين المشترين مقارنة بسيارات السيدان والهاتشباك، وبدأ تحتل مراكز الصدارة رغم ارتفاع أسعارها، وذلك نظراً لارتفاعها عن الأرض واتساع مقصورتها، وقدومها بعدد أكبر من أنظمة ووسائل الرفاهية والراحة.

كشفت شركة بي إم دبليو عن إصدارها M3 تورينج موديل 2023 المخصص للبيع في أستراليا أوائل العام القادم ، حيث انه سيتم تقديمها بسعر 115.061 دولار ، كما أن النسخة المخصصة من سيارة بي إم دبليو M3 موديل 2023 لا تختلف عن الإصدارات المقدمة في الأسواق العالمية الأخرى .

قطعت صناعة السيارات الكهربائية شوطاً كبيراً عالمياً لاحتلال مركز الصدارة، وإزاحة السيارات المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي عن القمة التي احتلتها لعقود طويلة جداً منذ بداية عصر السيارات.

تطرح العلامة التجارية اليابانية تويوتا مجموعة مميزة من السيارات داخل السوق المصري، وتعتبر سيارة السيدان الشهيرة صني أبرزها وأشهرها على الإطلاق، حيث تتميز بمواصفاتها القوية واقتصاديتها وسعرها المناسب في سوق المستعمل، ونجحت السيارة في تحقيق شهرة وانتشار كبير عالميا وحلياً.

قدمت العلامة الأمريكية فورد رسميا سيارتها الجديدة اف سيريس سوبر ديوتي موديل 2023 الجديدة " Ford F-Series Super Duty " ، وستنطلق الشاحنة الجديدة بأقوى محرك أداءً في تاريخ الموديل المخصص للمهام الثقيلة بفضل استلامها لمجموعة تحديثات ميكانيكية قوية.

كشفت شركة فولفو لصناعة السيارات عن نظامها الجديد الذي يعمل بالرادار وسيتم تقديمة في إصدارها الـ SUV الكهربائية EX90 ، ويعمل النظام الجديد علي تذكر سائق السيارة بالأطفال أو الحيوانات المتواجدين في المقاعد الخلفية حتي لا يتم نسيانهم .