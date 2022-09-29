عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهمية صناعة السيارات الكهربائية في مواجهة الاحتباس الحراري.. 5 أنواع SUV زيرو تبدأ من 700 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

زيادة 50 ألف جنيه.. أحدث أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 |صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي باقة مميزة من السيارات في جميع الفئات لتناسب جميع الفئات في السوق المصري، ويأتي على رأسها فئة السيارات الرياضية "كروس أوفر" مثل السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022، والتي تتوفر في السوق المصري بـ 4 فئات، وشهدت أسعارها زيادة جديدة بلغت 50 ألف جنيه.

 

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المختلفة التي تناسب اغلب فئات المجتمع المصري، وتمتلك هذه الطرازات العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تساعد سائق السيارة علي قضاء احتياجاته بمنتهي السهولة واليسر ومن هذه السيارات سيارة اوبل كورسا موديل 2006 .

 

تبدأ من 700 ألف جنيه .. 5 سيارات SUV زيرو في مصر |صور

ارتفعت شعبية السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV مؤخراً بين المشترين مقارنة بسيارات السيدان والهاتشباك، وبدأ تحتل مراكز الصدارة رغم ارتفاع أسعارها، وذلك نظراً لارتفاعها عن الأرض واتساع مقصورتها، وقدومها بعدد أكبر من أنظمة ووسائل الرفاهية والراحة.

 

بي إم دبليو ترفع النقاب عن سيارتها M3 تورينج موديل 2023 ..صور

كشفت شركة  بي إم دبليو عن إصدارها M3  تورينج موديل 2023 المخصص للبيع في أستراليا أوائل العام القادم ، حيث انه سيتم تقديمها بسعر 115.061 دولار ، كما أن النسخة المخصصة من سيارة بي إم دبليو M3  موديل 2023 لا تختلف عن الإصدارات المقدمة في الأسواق العالمية الأخرى .

 

مستقبل صناعة السيارات الكهربائية وأهميتها في مواجهة الاحتباس الحراري | تفاصيل

قطعت صناعة السيارات الكهربائية شوطاً كبيراً عالمياً لاحتلال مركز الصدارة، وإزاحة السيارات المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي عن القمة التي احتلتها لعقود طويلة جداً منذ بداية عصر السيارات.

 

أرخص نيسان صني في مصر.. 180 ألف جنيه فقط | تفاصيل

تطرح العلامة التجارية اليابانية تويوتا مجموعة مميزة من السيارات داخل السوق المصري، وتعتبر سيارة السيدان الشهيرة صني أبرزها وأشهرها على الإطلاق، حيث تتميز بمواصفاتها القوية واقتصاديتها وسعرها المناسب في سوق المستعمل، ونجحت السيارة في تحقيق شهرة وانتشار كبير عالميا وحلياً.

 

بمحركات أقوى.. فورد سوبر ديوتي موديل 2023 تنطلق رسمياً | صور

قدمت العلامة الأمريكية فورد رسميا سيارتها الجديدة اف سيريس سوبر ديوتي موديل 2023 الجديدة " Ford F-Series Super Duty " ، وستنطلق الشاحنة الجديدة بأقوى محرك أداءً في تاريخ الموديل المخصص للمهام الثقيلة بفضل استلامها لمجموعة تحديثات ميكانيكية قوية.

 

فولفو EX90 تستخدم نظاما جديدا لعدم نسيان الأطفال بالداخل.. تفاصيل

كشفت شركة فولفو لصناعة السيارات عن نظامها الجديد الذي يعمل بالرادار وسيتم تقديمة في إصدارها الـ SUV الكهربائية EX90 ، ويعمل النظام الجديد علي تذكر سائق السيارة بالأطفال أو الحيوانات المتواجدين في المقاعد الخلفية حتي لا يتم نسيانهم .

 

 

فولفو فورد نيسان السيارات الكهربائية اكليبس ميتسوبيشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| لعنة الحرائق تصيب سيارات كيا وهيونداي الكهربائية.. طرح نيسان آريا موديل 2023 بإمكانيات جديدة

أخبار السيارات|موستانج ومرسيدس وهامر بمزاد جديد لجمرك سفاجا .. اركب بي أم بـ 299 ألف جنيه.. BMW X1 موديل 2012

أخبار السيارات.. شيفروليه سيلفرادو الجديدة موديل 2024.. سيتروين تكشف عن 2CV Fourgonnette

أخبار السيارات| 5 موديلات "سيدان" تبدأ من 261 ألف جنيه.. واشتر فيات أونو مناسبة للمبتدئين

أخبار السيارات| 5 سيارات كروس أوفر ألمانية في مصر.. خطوات شراء سيارة مستعملة بأقل سعر

أخبار السيارات| مواصفات وسعر هيونداي i10 موديل 2013.. وBMW تعلن عن إصدارها M3 CS المنافس لمرسيدس

أخبار السيارات| 5 موديلات كروس أوفر في السوق المصري.. تسلا تستدعي أكثر من مليون سيارة بسبب مشاكل تتعلق بالأمن والسلامة

أخبار السيارات| بي أم دبليو تروج لإصدارها Z4 موديل 2023.. بديلة لامبورجيني "أفينتادور" تتعطل أثناء الاختبار

ترشيحاتنا

كيلو البط بـ 57 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والرومى اليوم بمنافذ وزارة الزراعة

سعر أعلي أعيرة الذهب اليوم 29-9-2022

بعد ارتفاع ثمنه.. تعرف على أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة

تجنب شائعات السوشيال ميديا.. أبرز نقاط تحدث وزير التعليم في مؤتمره الصحفي اليوم

الأهلي يتدخل في قرارات كولر ويطلب إبعاد تاو من مواجهة المنيستري.. فيديو

الدولار يقترب بقوة من الـ20.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد الزيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيخاف من الفضايح.. تعرف على فوبيا كل برج| غير متوقعة

طريقة عمل اللوزية في المنزل.. قبل المولد النبوي

في يومه العالمي.. خرافات شائعة عن أمراض القلب| لن تصدقها

إطلالة راقية للملكة رانيا.. شاهد

فيديو

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ