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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هوت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى مستوى منخفض جديد متأثرة بارتفاع غير مسبوق بسعر الدولار الأمريكي وذلك وسط استمرار مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد العالمي والتي فاقمتها سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية في العالم لكبح مستويات التضخم المرتفعة.

وبحلول فجر يوم الخميس، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.47% إلى 1,661.85 دولار للأوقية، وذلك بعد أن شهد هبوطًا غير مسبوق يوم الأربعاء هو الأدنى خلال 30 شهرا، حيث هبط في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1626.79 دولار للأوقية، بعد تسجيل أدنى مستوى منذ أبريل 2020 عند 1613.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.

سعر الذهب اليوم 29 - 9- 2022

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الذهب يتراجع 8 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

ورغم أن الدولار شهد تراجعًا طفيفًا بعد مستوياته المرتفعة القياسية التي بلغها في الآونة الأخيرة، إلا أن الذهب لم يستطع الاستفادة من هبوط الأسهم، التي ارتفعت هي الأخرى يوم الأربعاء بعد أن أدى قرار بنك إنجلترا بالتدخل في السوق إلى تعزيز السندات البريطانية وبث الهدوء في الأسواق.

الأسهم الأمريكية تلتقط الأنفاس

بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فقد عاود مؤشر S&P 500 الارتفاع بعد تراجعات استمرت حوالي أسبوعا كاملاً حيث ارتفع بأعلى وتيرة منذ أوائل الشهر الماضي، أغلق في المنطقة الخضراء للمرة الأولى منذ رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وتزايد نبرة التشديد قبل أسبوع.

وقفز المؤشر بأكثر من 2% قبل نهاية التعاملات فيما جاء الأداء الإيجابي مدعومًا بمكاسب في أسهم شركة أمازون الأمريكية  فيما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.72% بعد أن قفز 4% في وقت سابق.

بسبب الإعصار إيان .. ارتفاع جنوني في أسعار النفط

بعد تراجع الدولار عالميًا .. ارتفاع كبير في أسعار النفط

ووفقًا لـ"بلومبرج"، فإن الأسبوع الجاري، قد تواجه فيه السوق عدة تقلبات سواءً من خلال إصدار بيانات التضخم الأمريكية وخطابات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفاع جنوني للنفط

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4% في ختام تعاملات يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد توقف مرافق إنتاج النفط في خليج النفسك على خلفية قدوم إعصار إيان الذي يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية في الوقت الراهن، فضلاً عن انخفاض المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

ووصلت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي لعقود نوفمبر عند مستوى 82 دولارا تقرييًا بعد أن كانت في دورة التعاملات الآسيوية دون 78 دولارا للبرميل، وكذلك ارتفع خام برنت لمستوى 88 دولارًا للبرميل لعقود ديسمبر.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أن 190.4 ألف برميل يوميًا من النفط أي بما يعادل 11% من إجمالي إنتاج النفط الخام في الخليج الأمريكي، قد توقف بسبب إغلاق 9 شركات لمرافقها قبل وصول إعصار إيان الذي وصل لولاية فلوريدا مساء الأربعاء وتمتد تأثيراته حتى يوم الخميس.

 

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