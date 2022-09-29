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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 29 - 9- 2022

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا  حوالي 1116 جنيها للبيع و 1120 جنيها للشراء خلال بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 29-9-2022.

واستقر سعر الذهب في مصر   علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة صباح اليوم الخميس بحسب ماذكر موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد سعر المشغولات الذهبية

سعر الذهب محليا اليوم الأربعاء 28-9-2022

سعر أقل أعيرة الذهب اليوم 27-9-2022

وكسر الذهب جمود الاستقرار خلال الأربع الأيام الأولي للأسبوع الجاري، ليهبط  أن تراجع أمس بمتوسط 8 جنيهات علي الأقل في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة م.

عيار 18

سجل سعر الجرام الواحد من عيار 18الأوسط بين أعيرة الذهب 957 جنيها للبيع و 960 جنيها للشراء   وذلك في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 29-9-2022، علي مستوي محلات الصاغة.

 

عيار 14

سعر  عيار 14 الأقل فئة  نحو  744 جنيها للبيع و 747 جنيها


  عيار 24

وسجل  سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو1275 جنيها للبيع و 1280 جنيها للشراء وذلك للجرام الواحد.

 

أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب  نحو39.7 ألف جنيه للبيع و 39.81 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب  حوالي جنيها 8928 للبيع و8960 جنيها للشراء

كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب  حوالي 1.3 مليون جنيه للبيع والشراء

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

أسعار الفائدة


وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، وقامت السوق أيضًا بتقييم خطط الاتحاد الأوروبي لتبني الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستضيف حظراً على واردات الذهب الروسي.

ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.48% إلى 18.656 دولار للأونصة، لكنها سجلت انخفاضًا أسبوعيًا


قرار لجنة السياسات النقدية


وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري قد اتخذت قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 % وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25%.
 

سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال Fiannce Real Estate

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