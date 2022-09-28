سعر الذهب محليا اليوم الأربعاء 28-9-2022

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الأربعاء 28-9-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".



أسعار الذهب

أسعار الذهب .. شهدت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، تراجعا في أسعار البيع و الشراء.

و يتراوح الانخفاض في أسعار الذهب بين 4 جنيهات و 2 جنيها للجرام الواحد، على مستوى جميع الأعيرة، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب .

الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,119 جنيها للبيع و 1,123 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,279 جنيها للبيع و 1,283 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 959 جنيها للبيع و 963 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 746 جنيها للبيع و 749 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,952 جنيه للبيع و 8,984 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 39,772 جنيه للبيع 39,915 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,278,857 جنيه للبيع، و 1,283,429 جنيه للشراء.



سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.



صادرات الذهب

وكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.