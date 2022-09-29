أبو الغيط يدين القصف الإيراني المتواصل لعدة مناطق بإقليم كردستان

أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط القصف الصاروخي الإيراني المتواصل منذ عدة أيام، والذي استهدف عدة مناطق بإقليم كردستان شمال العراق، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وعبًر جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان، عن الرفض الكامل لهذه الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية، مشدداً على ضرورة احترام إيران للقانون الدولي ومباديء حسن الجوار، وتوقفها عن استباحة العراق بما يزعزع أمنه واستقراره.

وجدد المتحدث، دعم الجامعة العربية وتضامنها مع العراق في التصدي لكافة الانتهاكات الخارجية التي تهدد أيضا الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، قد أعلنت أمس الأربعاء مقتل 9 أشخاص وإصابة 32 شخصا إثر قصف صاروخي بطائرات مفخخة استهدف أربيل والسليمانية شمال العراق.

