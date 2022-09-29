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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام مبادرة علم ابنك الرسم في مراكز الشباب بالقليوبية ..صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، فعاليات المعرض الختامي لمبادرة علم ابنك الرسم بطوخ ، والتى أطلقتها المديرية منذ شهر يوليو  واستمرت على مدار ثلاثة أشهر في مراكز الشباب.

 وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة باستمرار تقديم أفضل الخدمات للمترددين وتنفيذ الأنشطة المختلفة لجميع الأعمار برعاية دكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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واستعرضت مراكز شباب سنهرة ، ومشتهر ، زاوية بلتان ، ترسا ، طنط الجزيرة، دندنا ، العبادلة ، أجهور الكبرى ونادي طوخ الرياضي أعمال الطلائع من رسومات تعبيرية ، وتم عمل معرض لرسومات "علم ابنك الرسم" تشجيعا للمتميزين من الطلائع.


وكرم الصبروط الطلائع المتميزين والمدربين والمشرفين على المبادرة التي تهدف إلى  تعليم جيل جديد من أبناء القليوبية مبادئ الفن وإتاحة الفرصة مجانا لعدد من الهواة الذين يمتلكون الرغبة في التعلم وحب الفن من خلال دورة مجانية فى مراكز الشباب واستثمار أوقات الفراغ فى شىء مفيد واكتشاف وتنمية المواهب.


وأشاد وكيل وزارة الشباب بجهود القائمين علي التنظيم والتدريب خلال ثلاثة أشهر مشيرا إلي الدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضه بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في تشكيل النشئ والشباب ، وتنميه المواهب الفنيه ، واعتبار الرسم من الأنشطة التي ترتقي بالنفس.

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