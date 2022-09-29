الجمعة انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق بمدينة طوخ المدة ساعتين

أعلنت شركة كهرباء القليوبية انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة طوخ يوم الجمعة المقبل لمدة ساعتين، بداية من الساعة 7 صباحا حتى 9 صباحا، لأعمال الصيانة طبقا لما قالته إدارة كهرباء طوخ.

وأوضح الشركة أن المناطق المتأثرة بالفصل هى "شارع مصرف الحصة من السنترال حتى نهاية شارع مصرف الحصة، ومنطقة المحكمة، ومنطقة نفق مشتهر، ومنطقة غرب السكة الحديد بالكامل، وشارع أحمد عبد العزيز من بداية المرور إلى نهاية الشارع، والمركز الطبى والسكة الحديد.

وناشدت الشركة المواطنين باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة حتى عودة التيار الكهربائى عقب الانتهاء من الأعمال.