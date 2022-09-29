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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في أرضية الحمام.. تفاصيل وفاة مغني الراب الأمريكي كوليو

مغني الراب الأمريكي
مغني الراب الأمريكي كوليو

توفي مغني الراب الأمريكي كوليو عن عمر يناهز 59 عامًا.

وتم العثور على كوليو جثة هامدة في أرضية الحمام بمنزل أحد أصدقائه في لوس أنجلوس، وفق ما أدلى به مدير أعماله.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد توفي كوليو أمس الأربعاء، لكن لم يتم الوصول بعد إلى السبب الرئيس لوفاته.

وقال مدير أعماله، إن المسعفين يرجحون وفاته بسكتة قلبية.

وانطلقت مسيرة كوليو الفنية في الثمانينيات، لكنه عزز مكانته في تاريخ الهيب هوب عندما سجّل Gangsta’s Paradise في عام 1995

ونال كوليو، واسمه الحقيقي أرتيس ليون آيفي جونيور، جائزة جرامى عن Gangsta’s Paradise، والتي كانت جزءًا من الموسيقى التصويرية لفيلم Dangerous Minds بطولة ميشيل فايفر.

وعلى مدار حياته المهنية والتي امتدت لأربعة عقود، سجّل ثمانية ألبومات وفاز بجائزة American Music Award وثلاث جوائز MTV Video Music Awards.

 

كوليو مسيرة كوليو لوس أنجلوس Music Awards

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