عبدالجليل: تعاقد الأهلي مع 7 لاعبين من ناشئي وادي دجلة علامة استفهام كبيرة

أكد محمد عبد الجليل، نجم فريق الأهلي السابق، أن تعاقد القلعة الحمراء مع 7 لاعبين من قطاع الناشئين لنادي وادي دجلة، يُعد علامة استفهام كبيرة على قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وقال محمد عبد الجليل في تصريحات لبرنامج "البريمو"، الذي يذاع على قناة "TeN": "تعاقد الأهلي مع 7 لاعبين من وادي دجلة، يضع علامة استفهام كبيرة على قطاع الناشئين، وما أعلمه أيضاً أن الأهلي تعاقد مع مدربين للقطاع أيضاً وليس لاعبين فقط".

قطاع ناشئين الأهلي مليان مواهب

وأضاف: "ما حدث يعطي انطباعاً أن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لا يوجد به لاعبين مميزين، وهو كلام غير صحيح على الإطلاق وهناك أكثر من لاعب جيد فنيًا بالقطاع".

وكان مسئولو النادي الأهلي، قد أبدوا رغبتهم في التعاقد مع أكثر من لاعب بنادي وادي دجلة، على رأسهم محمد أحمد زعلوك مهاجم الفريق، والظهير الأيسر كريم الدبيس، بالإضافة إلى عبد الرحمن رشدان قلب دفاع الفريق الأصفر، ولاعبين آخرين في الأعمار السنية المختلفة للقطاع.