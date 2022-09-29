افتتاح 14 مشروعا بشمال سيناء في ذكري نصر أكتوبر



أعلنت محافظة شمال سيناء، انه سيتم افتتاح 14 مشروعا خلال الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد٧٣ ، والتي ستبدأ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وأكدت المحافظة في بيان لها، أن المشروعات التي سيتم افتتاحها في قطاعات الأوقاف، الأزهر، التعليم، الإسكان، التجمعات التنموية، بمدن العريش والحسنة ونخل والشيخ زويد وبئر العبد، بالإضافة إلى نقل صلاة الجمعة مباشرة على التلفزيون المصري، بجانب وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وتنظيم مسيرة شبابية، وحفل فني بقصر ثقافة العريش، وعرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر، ودور القوات في محاربة الإرهاب.



الإدارة التموينية

كما سيتم افتتاح مبنى المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة الحسنة، وافتتاح مبنى الإدارة التموينية الجديد ومكتب خدمة المواطنين بالحسنة.

كما سيتم افتتاح تجمع ك 61 بقرية بغداد مركز الحسنة، وافتتاح تجمع الدفيدف بقرية الدفيدف مركز الحسنة، وافتتاح تجمع النوافعة بقرية المغفر مركز الحسنة.