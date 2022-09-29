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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمنصات الإذاعة وزراعة الأشجار.. مدارس شمال سيناء تنهي استعداداتها للعام الدراسى الجديد

رفع علم الجمهورية
رفع علم الجمهورية وعلم سيناء أعلى المدارس

انتهت المدارس في مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المراحل  في محافظة شمال سيناء، من الاستعداد للعام الدراسى الجديد حسب توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ومتابعة حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
 

منصات الإذاعة

وتم الانتهاء من تجهيز منصات الإذاعة المدرسية على أعلى مستوى، وتم تشكيل اللجان من خلال معلمي المدرسة، كما تم تطوير حدائق  المدارس وزراعتها بالأشجار تمشيا مع عقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ  نوفمبر ٢٠٢٢م.، والتوعية بزرعة الأشجار،  والتوسع في المساحات الخضراء.

وأعدت خطة لاستقبال الطلاب الجدد والترحيب بهم، وتسكينهم في الفصول حسب الأدوار في مبنى المدرسة، علاوة على الاطمئنان على القاعات الدراسية والمعامل وقاعات التطوير لضمان جاهزيتها لممارسة الأنشطة وإجراء التجارب العملية.

كما تم وضع خطط لبدء مجموعات التقوية من خلال شئون الطلبة في المواد الدراسية المتعددة، وترشيح أعضاء هيئة التدريس المتميزين وبأسعار رمزية تصل إلى ٢٠جنيها للمادة، إلى جانب رفع علم الجمهورية وعلم سيناء أعلى المدارس.

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