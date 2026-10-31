وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العمل في "هليوبوليس للصناعات الكيماوية"

أجرى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة ميدانية مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على مدى تحقيق المستهدفات المنشودة وفق الخطط الموضوعة.

واطّلع الوزير، خلال تفقد عدد من خطوط الإنتاج بالشركة، على معدلات الإنتاج، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وخطط التطوير.

تعزيز الدور المحوري لشركات الإنتاج الحربي

وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط على حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز الدور المحوري لشركات الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات القوات المسلحة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الشراكات التعاونية مع القطاع الخاص، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ويدعم الصناعة الوطنية ويساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأضاف "جمبلاط" أن ما تمتلكه الشركة (مصنع 81 الحربي) من قدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية متطورة، علاوة على التزامها بأعلى معايير الجودة العالمية بمختلف عمليات الإنتاج وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية؛ تمثل كلها أمور تتيح فتح آفاق جديدة للتصدير.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة الاستمرار في تطوير منظومة العمل والإنتاج بالشركة، مع الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، من خلال رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم، إلى جانب تشجيع الابتكار وتبني الأفكار غير التقليدية التي تسهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، مؤكدًا أهمية تطبيق نظم الإدارة الحديثة وتعزيز ثقافة العمل المؤسسي، والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة والقدرة التنافسية.