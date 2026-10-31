مصدر لـ"صدى البلد": غرق معبد كومير بمياه الصرف الصحي شائعة

تداول رواد مواقع التوصال عدة صور توحي بوجود مياه صرف صحي ببعض المناطق في معبد كومير الآثري بمدينة إثنا بالأقصر، مطالبين بمعالجة الموقع الآثري.

معبد كومير



قال مصدر مطلع بـ وزارة السياحة والآثار لـ"صدى البلد"، أن ما آثير مؤخراً عن وجود مياه صرف صحي في معبد كومير الآثري غير صحيح، ولايدخل عقل ولامنطق ، مشيراً إلى إنها مجرد شائعات على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المياه الموجوده مجرد مياه جوفية فقط.

ناشد المصدر جميع محبي الآثار عدم تداول معلومات غير دقيقة على منصات التواصل الاجتماعى، تتعلق بالآثار الا عبر الصفحات والمنصات الرسمية لوزارة السياحة والآثار.



يذكر أن منطقة كومير تقع جنوب إسنا بالأقصر بحوالي 10كم ويعود اسمها إلى العربي كومير وقد عثر بها على بقايا معبد من العصر الرومانى بناه الامبراطور انتينيوس بيوس فى عام 161م للالهة "ايزيس" و "عنقت" عثر عليه عام 1830م.

وتكتسب منطقة آثار كومير أهمية خاصة لما تضمه من بقايا معمارية ونقوش ومناظر أثرية، من بينها مشاهد مرتبطة بعدد من المعبودات المصرية القديمة، مثل نفتيس وعنقت وحابي وسخمت، فضلًا عن مناظر ملكية ونصوص هيروغليفية، بما يعكس الثراء التاريخي للموقع وأهميته ضمن خريطة المواقع الأثرية جنوب الأقصر.