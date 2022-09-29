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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير اليابان يتفقد محطة قناة السويس لتداول السيارات شرق بورسعيد

سفير اليابان يتفقد
سفير اليابان يتفقد محطة قناة السويس لتداول السيارات

استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير هيروشي أوكا، سفير اليابان لدى القاهرة، في إطار جولته التفقدية لزيارة المشروعات اليابانية المقامة في مصر. 

سفير اليابان يتفقد محطة قناة السويس لتداول السيارات شرق بورسعيد 

واستقبل اللواء محمد أحمد، مساعد نائب رئيس الهيئة لشئون الموانئ، والربان علي عاصم، مدير عام ميناء شرق بورسعيد، سفير دولة اليابان، والذي تفقد محطة قناة السويس لتداول السيارات "رصيف الرورو" للتحالف العالمي تويوتا تسوشو اليابانية وبولورية الفرنسية وإن واي كيه NYK بالأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد.

سفير اليابان يتفقد محطة قناة السويس لتداول السيارات شرق بورسعيد 

وخلال الزيارة، استمع سفير دولة اليابان لعرض تفصيلي من مهندسي "شركة حسن علام للمقاولات"، المقاول المنفذ للمشروع، لمراحل العمل على الرصيف والأعمال التي تم الانتهاء منها،  والجدول الزمني لمراحل تنفيذ أعمال تحسين التربة والبنية التحتية للمحطة وكذا تجهيز الساحات.

سفير اليابان يتفقد محطة قناة السويس لتداول السيارات شرق بورسعيد 

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وعلى هامش الزيارة، قام السفير الياباني بزيارة محطة بحر البقر لتحلية مياه الشرب بشرق بورسعيد والتي تقوم بتنفيذها إحدى الشركات اليابانية، كما قام بتفقد جهاز الكشف على الحاويات والبضائع X-ray  بأنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد، حيث أعرب عن سعادته بزيارة الأنفاق العملاقة التي تعد نقلة نوعية ضمن شبكة الطرق القومية التي نفذتها الدولة المصرية، لتيسير الانتقالات سواء للأفراد أو للبضائع، مشيراً إلى الإنجازات التي شهدتها مصر مؤخراً، والتي من شأنها تيسير الأعمال وتشجيع مناخ الاستثمار أمام المستثمرين.

سفير اليابان يتفقد محطة قناة السويس لتداول السيارات شرق بورسعيد 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هي الأولى للسفير الياباني الجديد لميناء شرق بورسعيد وتفقده رصيف الرورو.

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