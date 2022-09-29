وزير الشباب والرياضة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة بمنتدى الاتصال الحكومي بالشارقة

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، كمتحدث رئيسي فى جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى الدولى للاتصال الحكومى المقام بمدينة الشارقة في الإمارات تحت شعار "تحديات وحلول" في مركز إكسبو الشارقة.

وضمت قائمة المتحدثين بجلسة وزير الشباب الرياضة، "توم كارناك" مؤلف سياسات تغير المناخ، والمهندس "محمد الحوسنى" الرئيس التنفيذى للاستدامة، مجموعة "بيئة"، و"موهان موناسنغ" نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وفي بداية مداخلته، قدم الدكتور أشرف صبحى الشكر والتقدير لجميع قيادات الإمارات وكل القائمين على تنظيم فعاليات المنتدى الدولى للاتصال الحكومى والذى سيثمر عن مجموعة من التوصيات البناءة من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية المختلفة التي تتضمنها أجندة المؤتمر، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والإخوية التي تربط البلدين مصر والإمارات، وحرص القيادة السياسية على تعزيز تلك العلاقات على شتى الأصعدة.

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وملف تمكين وإعداد وتنمية مهارات الشباب، والإنجازات الرياضية المختلفة التي يحققها أبطال مصر الرياضيين في جميع البطولات التي يشاركون بها، وذلك في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ولفت الوزير إلى أهمية المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، وتنوع محاور جلساته التي تؤكد على الجهود والدور الكبير للمؤسسات الحكومية في مختلف المجتمعات كجهات تنفيذية تحقق رؤى وسياسات الدول بالتكامل والتعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة خدمةً للمواطنين، مشيداً بفعاليات المنتدى ومستوى التمثيل العربى والدولى للمشاركين في فعالياته.

كما تطرق الدكتور أشرف صبحى إلى استعدادات استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27، وتنسيق جميع الجهات المعنية بالدولة للإعداد الأمثل لهذه القمة التي تلقى اهتمام العالم، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتنظيمها على أعلى مستوى، لافتاً إلى جانب من الأنشطة والمشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ضمن استعدادات استضافة قمة المناخ، ومؤتمر الشباب للمناخ COY17 ، والذى يسبق تنفيذ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وتضمن المنتدى الدولى للاتصال الحكومى مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية لمناقشة عدد من القضايا الإنسانية والثقافية والاقتصادية والبيئية والتنموية، بمشاركة عدد من المسئولين من مختلف الدول، وصناع القرار، والخبراء فى مختلف التخصصات.