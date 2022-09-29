عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة بمنتدى الاتصال الحكومي بالشارقة

المنتدى الدولى للاتصال
المنتدى الدولى للاتصال الحكومى بالشارقة

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، كمتحدث رئيسي فى جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى الدولى للاتصال الحكومى المقام بمدينة الشارقة في الإمارات تحت شعار "تحديات وحلول" في مركز إكسبو الشارقة.

 

وضمت قائمة المتحدثين بجلسة وزير الشباب الرياضة، "توم كارناك" مؤلف سياسات تغير المناخ، والمهندس "محمد الحوسنى" الرئيس التنفيذى للاستدامة، مجموعة "بيئة"، و"موهان موناسنغ" نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

 

وفي بداية مداخلته، قدم الدكتور أشرف صبحى الشكر والتقدير لجميع قيادات الإمارات وكل القائمين على تنظيم فعاليات المنتدى الدولى للاتصال الحكومى والذى سيثمر عن مجموعة من التوصيات البناءة من خلال ورش العمل والجلسات  الحوارية المختلفة التي تتضمنها أجندة المؤتمر، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والإخوية التي تربط البلدين مصر والإمارات، وحرص القيادة السياسية على تعزيز تلك العلاقات على شتى الأصعدة.

 

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وملف تمكين وإعداد وتنمية مهارات الشباب، والإنجازات الرياضية المختلفة التي يحققها أبطال مصر الرياضيين في جميع البطولات التي يشاركون بها، وذلك في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

 

ولفت الوزير إلى أهمية المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، وتنوع محاور جلساته التي تؤكد على الجهود والدور الكبير للمؤسسات الحكومية في مختلف المجتمعات كجهات تنفيذية تحقق رؤى وسياسات الدول بالتكامل والتعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة خدمةً للمواطنين، مشيداً بفعاليات المنتدى ومستوى التمثيل العربى والدولى للمشاركين في فعالياته.

 

كما تطرق الدكتور أشرف صبحى إلى استعدادات استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27، وتنسيق جميع الجهات المعنية بالدولة للإعداد الأمثل لهذه القمة التي تلقى اهتمام العالم، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتنظيمها على أعلى مستوى، لافتاً إلى جانب من الأنشطة والمشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ضمن استعدادات استضافة قمة المناخ، ومؤتمر الشباب للمناخ COY17 ، والذى يسبق تنفيذ COP27  بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

 

وتضمن المنتدى الدولى للاتصال الحكومى مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية لمناقشة عدد من القضايا الإنسانية والثقافية والاقتصادية والبيئية والتنموية، بمشاركة عدد من المسئولين من مختلف الدول، وصناع القرار، والخبراء فى مختلف التخصصات.

وزير الشباب والرياضة الامارات أشرف صبحي الشارقة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

بعد الإساءة لـ سعيد صالح.. عادل إمام يرد على فكري صادق بهذه الطريقة

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

الأهلي يضم لاعبًا برازيليًا من الدوري الياباني |تفاصيل

بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم.. بعد قليل

ترشيحاتنا

بعد 12 يوما من الاحتجاجات العارمة.. الرئيس الإيراني يعيد النظر بقضية الحجاب (القصة الكاملة)

مصير البابل شيت والتحسين.. حجازي يعلن مفاجآت بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

التضامن: استخراج 877 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقات الشديدة

العم القاتل.. فشل في هتك عرض ابنة شقيقه فخنقها بالإسماعيلية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع جاسر - 132 لإحدى وحدات الدفاع الجوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع جاسر - 132 لإحدى وحدات الدفاع الجوى

في اليوم العالمي للقلب.. عادات شائعة تدمره وتعرضك لخطر النوبات|رقم 3 كارثة

إزاي خسوا كدا؟! نجمات خسرن وزنهن في أسابيع |صور

احترس منها.. أشهر أنواع الجبن الفاسد المنتشرة بالأسواق

فيديو

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ