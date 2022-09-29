تبدأ من 53 ألف دولار.. BMW Z4 موديل 2023 بتصميم رياضي ومعدات متطورة

ظهرت عدة صور مسربة لنموذج اختبار أولي من سيارة BMW Z4 موديل 2023 خلال الصيف الفائت، ولكن الآن أصبحت الرودستر جاهزة للإعلان عنها بشكل رسمي، وهي السيارة التي تأتي بمظهر خارجي جديد وخيارات تخصيص متنوعة تقدم لأول مرة مع المزيد من المعدات القياسية.

تفتح بي ام دبليو باب الحجز على سيارتها BMW Z4 نوفمبر القادم قبل وستكون متاحة على الإنترنت قبل وصولها للوكلاء وصالات العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن السؤال الأهم، ما الذي يجلبه الفيس ليفت الجديد أو عملية التجميل مع BMW Z4 موديل 2023.

بالنسبة إلى Z4 ، التي أصبحت في منتصف دورة حياتها، يجلب الفيس ليفت الكثير من التعديلات على المظهر الخارجي مع حزمة M Sport التي تضفي مظهر رياضي عدواني على السيارة، والتي أصبحت الآن حزمة قياسية في طراز Z4 sDrive30i. تأتي الحزمة مع فتحات هواء جديدة من ثلاثة أقسام في المصد الأمامي كما هو واضح جدا مع طرازات BMW M.

يمكن رؤية لمسات رياضية قوية مماثلة في الجهة الخلفية من BMW Z4، بينما من الجانب ، توجد عتبات جانبية جديدة وأكثر بروزا ووضوحا من قبل. تتميز فتحتا الهواء الجانبية أيضًا بتصميم جديد ، بينما تكمل مجموعة عجلات M الاختيارية مقاس 19 بوصة المصممة حصريًا لسيارة الرودستر التغييرات المرئية.

تقدم الشركة البافارية ألوان طلاء جديدة كليًا وتشمل Thundernight metallic و Portimao Blue metallic و Skyscraper Grey metallic لأول مرة.

داخل الكابينة في بي ام دبليو زد 4، تأتي حزمة M Sport القياسية الجديدة لـ Z4 sDrive30i مع مقاعد رياضية ، وعجلة قيادة نفس مظهر سيارات الـ M الجلدية ، ودواسات M ومسند للقدمين ، ولوحة عدادات منجدة بجلد SensaTec.

بالنسبة لمجموعة نقل الحركة بعد فيس ليفت بي ام دبليو زد 4 فهي دون تغيير ويتضمن الفئة الأساسية sDrive30i (المخصص للولايات المتحدة الأمريكية فقط) مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 255 حصانًا (190 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 295 رطلاً (400 نيوتن متر) مع نظام دفع بالعجلات الخلفية. لا يزال الطراز الذي يتصدر النطاق هو Z4 M40i بقوة 382 حصان (285 كيلو واط) و 369 رطل قدم (500 نيوتن متر) وهو بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر.

كانت هناك شائعات حول علبة تروس يدوية من 6 سرعات محتملة للسوق الأمريكية وهو حتى الآن خيار غير مؤكد ، لكن الأخبار الأكيدة هو وجود علبة تروس آلية من 8 سرعات.

سعر BMW Z4 موديل 2023

على الرغم من التقارير التي تفيد بأن BMW قد توقف إنتاج طراز Z4 بعد عام 2025 بسبب مبيعاتها المنخفضة نسبيًا ، إلا أن العلامة التجارية البافارية تقول إنها راضية عن أرقام المبيعات التي بلغت 55 ألف وحدة منذ أن قدمتها لأول مرة في 2020، وستبدأ مبيعات Z4 المنقحة في نوفمبر هذا العام عام بسعر للطراز الأساسي 52.800 دولار و 65.400 دولار لفئة M40i .