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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية تعلن استمرار قبول طلبات الالتحاق.. وتفاصيل بدء العام الدراسي

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب القبول المباشر لطلاب الثانوية المعادلة (العربية - الأجنبية) حتي نهاية الاسبوع القادم ، على أن يتم استقبال الطلبات بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة، ويتم إعلان نتيجة القبول بعد ورود الموافقة من مكتب التنسيق ، كما أعلنت  عن الاستمرار فى تلقى ملفات الطلاب الجدد وتحصيل المصروفات الدراسية خلال الأسبوع القادم، والإستعداد لبدء الدراسة حيث سيتم ارسال البريد الإلكترونى الجامعى الخاص بالطالب على الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/HNU/ 

 

و كشفت جامعة حلوان الأهلية أنه للحصول على كود دفع المصروفات واستكمال بيانات طلب الالتحاق والحضور بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة اليوم التالى لتسليم ملف التقديم.

وأعلنت جامعة حلوان الأهلية للطلاب بخصوص بدء العام الدراسي الآتي: 

سيتم إرسال الجدول الدراسي والتعليمات الخاصة بالطالب على البريد الإلكترونى الجامعى.

تبدأ الدراسة بجامعة حلوان الأهلية فى العام الدراسي الجديد فى ثلاث كليات جديدة، وهى:

- كلية الهندسة، وتضم برنامجى (هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي).

- كلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجى (التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية).

- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج (معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).

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وتطبق جامعة حلوان الأهلية  تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل.

كما تعد جامعة حلوان الأهلية، من الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا وإقليميا ودوليا.

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