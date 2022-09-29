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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطهير وتنظيف نهر النيل بالمنيا ضمن الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27

محافظ المنيا يشهد
محافظ المنيا يشهد تطهير نهر النيل

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال حملة تنظيف نهر النيل بمدينة المنيا، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري والشباب والرياضة والبيئة، بالتنسيق مع مؤسسة شباب بتحب مصر، وذلك ضمن الاستعدادات التي تقوم بها الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، ممثلي الهلال الأحمر ومؤسسة بداية جديدة والشباب المتطوعين في الحملة.

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حرص المحافظ، على لقاء الشباب القائمين على تنفيذ تلك الأعمال، لتشجيعهم، موجها لهم عظيم الشكر والتقدير لحرصهم الدائم على تنفيذ تلك الفعاليات، والظهور بصورة لائقة، مشيداً بدور المؤسسات المجتمع المدني وحرصها الدائم على المشاركة في تلك الفعاليات.

كلف المحافظ، رئيس المدينة بتوفير كافة سبل الدعم لتلك الحملة وتسهيل أعمال نقل المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير، باستخدام معدات الوحدة المحلية، ومؤكداً على تسخير كافة الأجهزة التنفيذية لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال التطهير.

تشمل أعمال التطهير بدءاً من المرسي أسفل كوبري النيل وحتى حي الاخصاص بشمال المدينة بامتداد كورنيش النيل، وتهدف الحملة لحماية نهر النيل من التلوث والمخلفات والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، ورفع الوعي البيئي بمخاطر تلوث المياه.
 

المنيا مؤسسة شباب بتحب مصر للمشروعات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا cop 27 بمدينة شرم الشيخ الخضراء الذكية مؤسسات المجتمع لاستضافة مؤتمر المناخ

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