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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حماقي يحيي حفلًا في افتتاح نادى وادي دجلة دمياط

حماقي
حماقي

تنظم أندية وادى دجلة - أكبر أندية خاصة في مصر- حفلًا غنائيًا، يوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر، بنادي دمياط الجديدة، ويحيي الحفل المطرب محمد حماقي، بمناسبة الافتتاح الرسمي لنادي وادى دجلة دمياط لخدمة الأعضاء بمنطقة الدلتا.

وأتمت أندية وادى دجلة، الاستعدادات لإقامة حفل ضخم للنجم محمد حماقي، بنادي دمياط الجديدة، والذي من المتوقع أن يحضره عددًا كبيرًا من أعضاء النادي ، وسيقدم خلاله "حماقي" باقة من أروع  أغانيه الجديدة.

ونجحت وادى دجلة، في افتتاح تاسع نادٍ بالحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، على مساحة 13 فدانًا يضم ملاعب ومباني اجتماعية بمستوى متميز وفقًا لأحدث المعايير العالمية بما يحقق قيمة مضافة للمنشآت الرياضية في منطقة الدلتا.

وسبق أن أقامت أندية وادى دجلة، في يوليو لماضي، حفلًا غنائيًا بمناسبة افتتاح نادي جديد بمدينة أسيوط الجديدة، أحياه إيهاب توفيق، ومحمد فؤاد، وهشام عباس.

ونجحت أندية وادى دجلة، منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز حيث يقدم النادي 22 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الاسكواش وكرة والقدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة. كما تعتزم أندية وادى دجلة علي استكمال سلسلة توسعاتها في المحافظات بافتتاح فروع جديدة في منطقة الدلتا وصعيد مصر في خلال الفترة المقبلة.

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