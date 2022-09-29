منعا للتقصف والتساقط.. نصائح تجنبك تلف الشعر من البيبي ليس

تسعى كل الفتيات لتغير شكلها عن طريق المحافظة علي شعرها لإبراز جمالها لذلك تستخدم المكواة للحصول علي مظهر أنيق ومرتب وهي من الممارسات الشائعة التي تساعدها للحصول هذا الشكل الجميل ؛ لذلك إذا كانت المرأة ترغب في تسريحة جديدة لشعرها يمكنها الاستعانة بمكواة الشعر لفرد الشعر بعيدا عن استخدام العلاجات الكيمائية التي تضر بشعرها علي المدي الطويل وينصح مصفف الشعر إبراهيم عبدالمنصف ببعض النتائج لاستخدام المكواة الحرارية وهي :

- تجنبي استخدام المكواة علي الشعر المبلل لان الشعر المبلل أكثر عرضة للتلف والتكسر مما يؤدي الي ضعف البصيلات وتساقط الشعر.



- قسمي شعرك لأقسام صغيرة كي لا تتعرض الطبقات الخارجية من الشعر للحرارة بينما تبقي الطبقات الداخلية كما هي .

-يجب تمشيط الشعر قبل استخدام المكواة للتخلص من التشابكات والتجعيد لأنهما قد تعرض شعرك للتكسر أثناء تمرير المكواة.

-لا تستخدمي المكواة بعنف علي شعرك لتجنب تلف الشعر ويجب استخدم سيروم حماية الشعر حيث تتوافر العديد من الأنواع التي تساعد علي حماية الشعر من الحرارة الزائدة عند استخدام أدوات التصفيف

-لا تقومي بلف الشعر بعد استخدام المكواة قد يتسبب بعمل موجات وتكسر للشعر غير محببة واتركي شعرك في الهواء البارد كي يهدأ قليلا.

- لابد من تنظيف المكواة جيدا للحفاظ علي كفاءة مكواتك الحرارية.

- لابد من اختيار مكواة ذات جودة عالية لان المكواة الرخيصة الثمن قد تسبب تلف للشعر ويفضل استخدام مكواة ذات حرارة مناسبة لشعرك فهناك شعر ناعم يحتاج الي درجة حرارة قليلة وهناك شعر مجعد يحتاج إلى درجة حرارة عالية لفرده.