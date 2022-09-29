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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تبرعات «سيلين» مريضة ضمور العضلات تصل لـ26 مليون جنيه

الطفلة سيلين
الطفلة سيلين

أعلنت الصفحة المسؤولة عن حملة التبرع، للطفلة سيلين المصابة بالضمور العضلي الشوكي، جمع مبلغ مقدر بـ 26 مليون جنيه، لشراء الحقنة الأغلى في العالم.


وكتبت الصفحة عبر فيس بوك: "الحمد لله معدل التبرعات بيزيد بشكل غريب بقاله يومين، ووصلنا إجمالي 26 مليون جنيه، يعني زدنا خلال 3 أيام، فقط حوالي 6 مليون.


وأضافت الصفحة: كمان هيتم توفير دواء الشراب لسيلين الأسبوع ده، من متبرع كريم وهتاخد البديل في ميعاده عشان، وضعها الطبي ميتدهورش.


وواصلت: إن شاء الله هانت، وكل الناس مش سايباكي يا سيلين لحد ما نكمل إجمالي تمن الحقنة.

وعلي جانب اخر بكت رضوى حمدي، والدة  الطفلة سيلين  المصابة بضمور العضلات على الهواء ،أثناء تحدثها عن تدهور وضع أبنتها ، قائلة :" حالتي النفسية وحشة جدا وسيلين حالتها متدهورة " .

وتابعت والدة الطفلة  "سيلين " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أنها اكتشفت مرض أبنتها في عمر 11 شهر ، ومر عليها بعدها شهور ، مشيرة إلى أنه كان لابد وأن تحصل على الحقنة مبكرا منذ اكتشاف المرض .

واسترسلت : بنتي حالتها متدهورة ، وعندها ضعف عام بسبب سوء التغذية ، وتعاني من نقص المناعة ، والنوم المتواصل ، وعدم القدرة على البلع .

وأوضحت ، أن الأطباء أبلغوها بأن هناك أمل أن تشفى أبنتها بعد أن تأخذ الحقنة ، وجمعنا 20 مليون فقط ، حتى الأن .

وأردفت ، أن أبنتها كانت تحصل على دواء بثمن 55 ألف جنيه في الشهر ؛ لايقاف تدهور حالتها بديل للحقنة ، وكانت هناك مؤسسة تتبرع لها بالمبلغ ، وأبلغوها بأنهم لن يستطيعوا استكمال توفير الدواء لها . 

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IMG_٢٠٢٢٠٩٢٩_١٨٢٤٢١
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IMG_٢٠٢٢٠٩٢٩_١٨٢٣٣٥
ضمور العضلات نقص المناعة والدة الطفل الضمور العضلي الشوكي والدة الطفلة سيلين الطفلة سيلين اكتشاف المرض

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