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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان القاهرة السينمائي.. أمير رمسيس يكشف تفاصيل ورشة بيلا تار

صدى البلد

كشف المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، أسباب تكريم المخرج المجري الكبير بيلا تار، وتفاصيل الورشة التي من المقرر أن يقدمها الأخير خلال فعاليات الدورة الـ 44، التي ستنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

قال "رمسيس" في تصريحات له عبر القناة الرسمية للمهرجان على موقع "يوتيوب" السينمائي الدولي، إن قرار التكريم جاء بناء على رغبة مُلحة في ذلك نظرا لأنه يُعد أحد أهم المخرجين، إذ أن قائمة أهم 100 فيلم في السينما العالمية لن تخل من عدة أعمال له، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع بيلا تار عن طريق مخرج مصري صديق كان قد درس في ورشة سابقة لـ للمخرج المجري.

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أضاف مدير المهرجان أن بيلا تار، رحب بوجوده ضمن الدورة المنتظرة لكنه كان حريصا على تقديم ورشة للسينمائين الشباب وليس الحضور فقط من أجل التكريم، إذ أنه شغوفا بالتدريس فهو يدريس في أكثر من جامعة بألمانيا في الوقت الحالي.

ولفت "رمسيس" إلى أن بيلا تار اشترط أن تكون ورشته موجهة للمخرجين الشباب الذين سبق وأن شاركوا في الصناعة بتجاربهم القصيرة، حيث قال: "بدأنا نشتغل على محتوى الورشة الموجهة للمخرجين اللي في بداية الطريق واللي ليهم تجارب قصيرة سابقة".

فيما كشف عن مفاجأة للراغبين في الاستفادة من ورشة بيلا تار، ممن ليس لهم أي أعمال سابقة، وهي عبارة عن "ماستر كلاس" للمخرج المجري، وسيكون مفتوحا للجميع لمدة ساعتين حتى يتاح لهم الاستماع والاستفادة وطرح الأسئلة، مضيفًا أن الورشة تشهد إقبالا كبيرا من الراغبين في المشاركة، إلا أنه يتم حاليا مشاهدة جميع الأعمال التي تقدموا بها، وذلك للاستقرار على القائمة النهائية للمشاركين في الورشة، لافتا إلى أن بيلا تار حريصا أيضا على مشاهدة هذه الأعمال أيضا لتقييمها بنفسه.

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