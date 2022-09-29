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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي : يجب على الناس جميعًا البشاشة للفرح بمولد رسول الله

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّه لابد أن تكون الناس جميعا بشوشة للفرح بمولد رسول الله مضيفا: نفسي أقول للمشاهدين، عاوز أولادكم يشوفوا رسول الله فيكم، احتفالنا بالمولد هي الناس تشوف رسول الله فيكم، بالتسامح والطيابة والرحمة.

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وأضاف خالد الجندي، خلال لقاء ببرنامج «لعلهم يفقهون»، اليوم  من السنن التي يجب مراعاتها، التوسعة على الأهل والعيال، وهو معنى عظيم، فالتوسعة عليهم، سنجدها في كل مذاهب الفقهاء، وفي كل أقوال العلماء، وفي كل أدبيات التراث الإسلامي، وفي كل أعياد المسلمين.

وتابع أن الأولى بالفرح، أن يكون مرتبطا بالامتنان بفضل الله وكرمه ورحمته على الإنسان، بعد تحقيق إنجاز، مستشهدا بقوله تعالى: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، وفي قوله تعالى: وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ.

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