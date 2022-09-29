الأولمبياد الخاص المصري : الجائزة الدولية للرئيس تقديرًا لإنسانيته تجاه ذوي الهمم

كشف هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، تفاصيل منح الرئيس السيسي الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي.

وتابع هاني محمود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" لهذه الجائزة طعم خاص لأنها تظهر إنسانية الرئيس تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح:" تم الاتفاق على اختيار الرئيس السيسي للحصول على هذه الجائزة من كل أعضائه بسبب ما قام به الرئيس السيسي في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكمل:" الرئيس السيسي أعطي العديد من المزايا لذوي الإعاقة وتم إنشاء صندوق لذوي الإعاقة ممول من جهات عديدة، بالإضافة إلي إصدار قانون ذوي الإعاقة فضلا عن حضور الرئيس بنفسه للاحتفالية السنوية لذوي الإعاقة.