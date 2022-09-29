التنمية المحلية: مبادرة "حياة كريمة" تستهدف 30 ألف قرية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تبدأ يناير المقبل، مشيرًا إلى أن المبادرة تطبق في القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لعدة معايير مثل المرأة المعيلة، ونسبة الفقر، ونسبة الاحتياجات من الصرف الصحي، ومياه الشرب.

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن مبادرة حياة كريمة تقوم بالكثير من الأعمال في القرى بالتوازي مثل إدخال الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز والكهرباء، ومن ثم القيام برصف الشارع، وإعداد أعمدة الإنارة.

ولفت إلى أن المبادرة تعمل على إنشاء مراكز خدمية في القرى الأم لخدمة كافة القرى التوابع، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف 175 مركزا، وما يزيد عن 30 ألف قرية ونجع، بما يغطي 58 مليون مواطن مصري.

