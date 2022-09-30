رامي جمال: مش همضي المطرب النقاش عقد احتكار

حل الفنان رامي جمال، ضيفا على الفنان أمير كرارة في برنامج “ سهرانين ” المذاع على قناة “ أون”، وتحدث رامي جمال عن تفاصيل مشواره الموسيقي وحياته الشخصية .

أغنية سقف

علق الفنان رامي جمال، على نجاح أغنية سقف خاصة مع إصدارها في عام كورونا، قائلا:" اتعمل كوميكس كتير على الاغنية، وحظنا إن كورونا أتت بعد نزول الاغنية بـ 20 يوم".

وتابع رامي جمال:"

الأغنية اتسمعت كتير في البيوت، ولكن الحظ السيئ إنني لم استفيد من الاغنية بشكل كبير، ولم اتمكن من الاستفادة من نجاح الأغنية في حفلات مع الجمهور".





وتابع رامي جمال مازحا:" اتهريت بكم كبير من الكوميكس على أغنية سقف"، مضيفا:" مكنتش عايز انزل اغنية سقف في الألبوم وكان عندي تحفظ على كلمة سكري وملبن طري لكن المؤلف أقنعني بنزول هذه الكلمات".

طمنوني عنيك

وكشف الفنان رامي جمال، تفاصيل أصعب أغنية قام بتلحينها له المطرب محمد حماقي، قائلا:"" من أكتر الأغاني اللي تعبتني أثناء تلحينها هي اغنية طمنوني عنيك لمحمد حماقى".

وتابع رامي جمال:" قمت بتلحين الجملة الثانية من الأغنية ومكنتش عارف أطلع لحن الجملة الأولى وقلت لـ توما شوف حد تاني يطلع اللحن أنا مش عارف ".



واكمل رامي جمال:" في يوم كنت أتناول الطعام مع توما وطلبنا منقوشة وأثناء تناول الطعام توصلت إلى اللحن المناسب للاغنية ووافق عليه محمد حماقي".

أغنية رفضها حماقي وتامر حسني

كشف الفنان رامي جمال، تفاصيل أغنية “ اوعديني “ التي قام بتلحينها، ورفض محمد حماقي وتامر حسني غناءها، قائلا:” لما لحنت اغنية اوعديني روحت لـ حماقي وسمعتها له وقالي حلوة وسبني افكر فيها ".

وتابع رامي جمال:" بعد فترة حماقي قالي إنه حاسس إنه سمعها قبل كده، ولم أفقد الثقة في الأغنية وبعتها لـ تامر حسني لكن لم يقوم بغنائها ".



واكمل رامي جمال :" أول لما تامر حسني مردش عليا اخدت القرار بتسجيلها وتعتبر من اهم الاغاني في طريقي الفني ".

المطرب النقاش

كشف الفنان رامي جمال، تفاصيل دعمه لـ المطرب النقاش أحمد سالم، قائلا:" صوت أحمد سالم أجبر الوطن العربي كله على احترامه ، وأنا استفزيت من صوت أحمد سالم وعجبني جدا".

وتابع رامي جمال:" في ناس كتبت إني عايز أركب تريند وفي وقت نشر فيديو أحمد سالم مكنش حد شاف فيديو أحمد أصلا"، مضيفا:" قلت لمراتي الصوت ده حرام لو معملتلوش حاجة، والفنان هو صوت وقبول".



وأكمل رامي جمال:" أنا بسدد في أحمد سالم ديون ناس عملتهالي، وهو مش هياخد من رزقي حاجة ، و قلت لـ أحمد سالم إحنا هنعمل أغنيتين أغنية بيني وبينك وأغنية لوحدك، وقلته مش همضيك عقود احتكار"، مضيفا:" أتوقع إن أحمد سالم هيكسر الدنيا".

رفض في ستار ميكر

كشف الفنان رامي جمال، تفاصيل رفضه من لجنة التحكيم أثناء مشاركته في برنامج " ستار ميكر “، منذ سنوات طويلة، قائلا:” بدأت الغناء منذ الطفولة وأنا عارف حجم موهبتي ودايما عندي الإيمان إني هحقق نجاحات كثيرة ".

وتابع رامي جمال:" عضو لجنة التحكيم بهاء الدين محمد في ستار ميكر قالي ساعتها شوف أي حاجة غير المزيكا ".

واكمل رامي جمال:" لما نجحت وحقق نجاحات في الموسيقى والغناء، بهاء الدين محمد قالي عايزين نشتغل مع بعد وفكرته ساعتها إني نفس الشخص اللي رفضه منذ سنوات طويلة ".