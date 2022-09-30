نادية الجندي: اختلافي مع عادل إمام على ظهور اسمنا قبل بعض شائعة

حلت الفنانة القديرة نادية الجندي، ضيفة على الإعلامية "أسما ابراهيم" في برنامجها "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس مساء اليوم.

وكشفت الفنانة نادية الجندي عن تفاصيل مثيرة للغاية عن حياتها الشخصية، بالإضافة إلى الحديث عن علاقتها بالفنان عادل إمام.

كما قامت الفنانة نادية الجندي بالإجابة على أسئلة البرنامج بكل صراحة ووضوح.

وعند سؤالها عن اختلافها عادل إمام قالت: "مفيش اي صحة لاختلافي مع عادل امام على ظهور اسمنا قبل بعض".

واضافت: "فيلم ٥ باب أعظم فيلم عملته في كل أعمالي وكل اللي كانوا في الفيلم كانوا متعاونين جدا".

واكملت: "عادل امام كان بيقعد معانا في أوقات غير اللي كان بيصور فيها وكان بيقولنا عشان أنا بحبكم".

وواصلت: "علاقتي يعادل إمام قوية جدا والفيلم نجح لأن الكل كان ايد واحدة".

واعلنت: "فيلم ٥ باب من أنجح الافلام العربية حينها والفيلم وصل لكل القلوب بطريقة كبيرة اوي".

