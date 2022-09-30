عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادية الجندي: اختلافي مع عادل إمام على ظهور اسمنا قبل بعض شائعة

نادية الجندي
نادية الجندي

حلت الفنانة القديرة نادية الجندي، ضيفة على الإعلامية "أسما ابراهيم" في برنامجها "حبر سري" المذاع عبر قناة  القاهرة والناس مساء اليوم.

وكشفت الفنانة نادية الجندي عن تفاصيل مثيرة للغاية عن حياتها الشخصية، بالإضافة إلى الحديث عن علاقتها بالفنان عادل إمام.

كما قامت الفنانة نادية الجندي بالإجابة على أسئلة البرنامج بكل صراحة ووضوح.

وعند سؤالها عن اختلافها عادل إمام قالت: "مفيش اي صحة لاختلافي مع عادل امام على ظهور اسمنا قبل بعض".

واضافت: "فيلم ٥ باب أعظم فيلم عملته في كل أعمالي وكل اللي كانوا في الفيلم كانوا متعاونين جدا".

واكملت: "عادل امام كان بيقعد معانا في أوقات غير اللي كان بيصور فيها وكان بيقولنا عشان أنا بحبكم".

وواصلت: "علاقتي يعادل إمام قوية جدا والفيلم نجح لأن الكل كان ايد واحدة".

واعلنت: "فيلم ٥ باب من أنجح الافلام العربية حينها والفيلم وصل لكل القلوب بطريقة كبيرة اوي".
 

نادية الجندي الفنان عادل إمام القاهرة والناس الاعلاميه أسما عادل إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما طلبت أكل لما بابا وقع من البلكونة..نجل صيدلي حلوان يكشف التفاصيل

الفراخ في خطر والرصيد صفر.. ماذا يحدث في سوق الدواجن والبيض؟

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

شاهد.. دخان كثيف يغطي سماء تبوك السعودية.. ماذا يحدث؟

فرج عامر يكشف تفاصيل مكالمة مدرب بوليفار مع مسئول كبير بالأهلي

صنع وسجل 31 هدفا .. أرقام إبراهيم عادل صفقة ليفربول المحتملة

موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2022

أحرجت الجميع .. إعلامي يوجه لومًا علنيًا لـ محمد رمضان | فيديو

ترشيحاتنا

يقترب من 100 ألف جنيها .. أوفر برايس على نيسان صني |تفاصيل

أصلي على النبي يوم الجمعة كثيرا ولا تتحقق حاجتي.. فماذا أفعل؟

أوبو تحضر لأرخص موبايل في شهر أكتوبر

صراخ وعويل من والدة صيدلي حلوان: رموك غدر من البلكونة يا ولاء..فيديو

بريطانيا .. ارتفاع غير مسبوق للتضخم بعد انهيار الجنيه الإسترليني

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 : استمتع بوقتك الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عذرًا ليفربول ارجع لبيتك يا أبو مكة|عندما ظهر محمد صلاح بقميص الزمالك..تفاصيل

يسبب النزيف .. احذري الإفراط في تناول الزنجبيل

أطباء يحذرون .. حكاية سر رخص كبدة العربيات والوصفة السرية لمحل شهير

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. صينية بطاطا في الفرن

فيديو

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ