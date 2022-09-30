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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برفقة زوجته..زيزو يخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

خطف النجم أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، وزوجته الأنظار فى أحدث ظهور لهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


ونشر نجم منتخب مصر صورة ظهر من خلالها الثنائي بإطلالة رومانسية مرتديا ملابس كاجوال،  نالت إعجاب جمهوره ومتابعيه.

ضربة جزاء.. زيزو يتقدم بالهدف الأول للزمالك أمام إيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

 

ارتفعت القيمة السوقية لـ أحمد سيد زيزو، لتتضاعف من 2 مليون يورو إلى 4 ملايين يورو أى ما يقرب من  80 مليون جنيه مصرى بفضل التألق الكبير للاعب فى الموسم الماضي الذي توج بلقب هداف الدوري خلاله برصيد 19 هدفا بجانب صناعته لـ13 هدفا أخرين ونيله جائزة أفضل لاعب فى الموسم .


وبلغت قيمة زيزو عند تعاقد الزمالك معه فى يناير 2019 نصف مليون يورو لتتضاعف قيمته السوقية 8 مرات خلال 3 سنوات .


 وأصبح زيزو أغلى لاعب في الدوري المصري متفوقا على جميع اللاعبين سواء المصريين أو المحترفين ويأتي خلفه المالى أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلى بــ 3.5 مليون يورو ثم محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر بـ 3 مليون يورو  ورمضان صبحي جناح بيراميدز بـ 2.8 مليون يورو

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