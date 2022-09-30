جابر القرموطي يعرض فقرة من داخل مركز لتجميع الألبان

خصص الإعلامي جابر القرموطي، فقرة خاصة من داخل مركز تجميع الألبان المطورة بالقليوبية التابعة لوزارة الزراعة.

وقال الدكتور عبد الرشيد غانم منسق مراكز تجميع الألبان التابعة لوزارة الزراعة، إن مراكز تجميع الألبان تعتبر الحلقة التسويقية لـ صغار المربين، فمراكز تجميع الألبان تقوم بتجميع الألبان، بدلا من بيع الألبان فى الأسوق، وينتج عنها مشكلات صحية.

وأضاف، خلال حواره هاتفية على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن المركز يقوم بتنقية اللبن من أى شوائب، ويكون هناك فحص لـ الحيوانات، لمن انتقال الأمراض من الحيوان لت المواطن.

وأشار إلى أن اللبن الذى يتناوله المواطن من خلال المراكز يكون أمن بنسبة 100%، وكشف أن المركز عندما يحصل على شهادة الجودة يستطيع التصدير للخارج.

وأوضح أن المراكز قطاع خاص، ولكن الأشراف يكون من قبل وزارة الزراعة.

وقام أحد مسؤولي المركز بشح طري استلام اللبن من الفلاح، وبعد ذلك علم اختبارات سلامة له، وفلترته، وعمل بعض الأشياء لحمايته، قبل أن يباع للمواطنين.