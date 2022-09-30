نصف أنواع الطيور في العالم مهددة بالانقراض لهذا السبب

حذّر تقرير أصدرته منظمة «بيرد لايف» الدولية غير الحكومية، من أن أعداد نحو نصف أنواع الطيور تشهد تدهوراً في كل أنحاء العالم، منبهاً إلى أن واحداً من كل ثمانية من هذه الأنواع مهدد بالانقراض، بفعل الزراعة وقطع الأشجار والتغيُّر المناخي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».



ورسمت المنظمة صورة «مقلقة جداً»، في تقريرها لسنة 2022 عن وضع الطيور في العالم.

ولاحظت «بيرد لايف» في تقريرها أن «واحداً من كل ثمانية أنواع من الطيور معرّض لخطر الانقراض»، مشيرة إلى أن «أعداد الطيور في كل أنحاء العالم آخذة في التدهور، بحيث تقترب الأنواع أسرع فأسرع من الانقراض».



أما الأنواع التي لم تتعرض للخطر بعد، فغالبيتها في حال تدهور، إذ إن أعداد 49% منها، أي 5412 نوعاً، تشهد انخفاضاً، و38 في المائة (4234) مستقرة، في حين أن 6% فقط (659 نوعاً) آخذة في الازدياد.



وعكست هذه الأرقام تسارعاً، مقارنة بالتقرير الأخير الذي نُشر قبل أربع سنوات. وأظهر تقرير 2018 أن أعداد نحو 40 في المائة من الأنواع آخذة في التدهور.



وأوضحت «بيرد لايف» أن «التدهور لا يقتصر على الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض»، إذ «تعاني بعض الأنواع الشائعة والمنتشرة على نطاق واسع من انخفاض سريع».



وتسببت عوامل عدة بهذه الأزمة، ترتبط كلها تقريباً بالنشاط البشري، كالزراعة وقطع الأشجار والأنواع الغريبة الغازية والصيد والتغير المناخي.



ويشكّل التوسع في الزراعة وتكثيفها التهديد الأول، ما يحرم الطيور موائلها، ويعرّضها لخطر سمية المبيدات الحشرية، ويحدّ من الغذاء المتاح لها.



وشددت باتريشيا زوريتا، الرئيسة التنفيذية للمنظمة، قبل أسابيع من الاجتماع الـ15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (كوب 15)، الذي تستضيفه مونتريال، في ديسمبر المقبل، على أن «الحلول الفاعلة لهذه المشاكل موجودة».



واقترحت «بيرد لايف» عدداً من الإجراءات، تتراوح بين إعادة تأهيل الموائل، وتعزيز التشريعات لتوفير حماية أفضل للطيور.