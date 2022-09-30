آسر ياسين برفقة فريق عمل مسلسل سوتس بالعربي من أحدث ظهور

حرص الفنان آسر ياسين على مشاركة متابعيه، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر آسر ياسين في الصورة برفقة فريق عمل مسلسل “سوتس بالعربي” مما نال اعجاب متابعيه.

وتمكن مسلسل الثمانية للنجم آسر ياسين من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر، وذلك من خلال منصة شاهد VIP .

واحتل مسلسل الثمانية المركز السابع من أصل 10 مراكز للأعمال الأكثر مشاهدة في مصر خلال الفترة الحالية.

ودارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الثمانية بين مصر وفرنسا ، حيث تم تصوير المشاهد في البلدة الأخيرة بين باريس ومارسليا .