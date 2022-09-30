خالي عبد الله شاله رماه| نجل صيدلي حلوان يعترف على والدته

أكد الإعلامي محمد الغيطي، أن الطبيب الصيدلي الراحل ولاء زايد، هو شهيد، بعد أن قتل بهذه الطريقة، موضحًا أنه قتلا غدرًا، بعد أن تم تعذيبه من قبل 7 أشخاص.

وأضاف الغيطي، خلال تقديمه برنامج تلفزيوني، أن الطفل الصغير نجل الراحل، أعترف على والدته، وجده لأمه، وخاله عبد الله، معلقًا :" الطفل قال أن خاله عبد الله شاله رماه".

وتأثر الغيطي على الهواء، وقالت "شوفت الرسائل اللى المجنى عليه قام بـ إرسالها لـ شقيقته أسماء قبل الاعتداء عليه".

وتابع الغيطي، أن بيان النيابة العامة، اليوم أراح الجميع، وأن "حماته طلبت من زوجته تصويره أثناء التعذيب".