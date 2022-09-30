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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار إيان .. ارتفاع عدد القتلى ورسالة عاجلة من بايدن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية مساء أمس الخميس، أن عدد قتلى إعصار إيان الذي ضرب جنوب غرب الولاية أمس الخميس، ارتفع إلى 14 شخص مشيرةً إلى أن إعصار أيان خلف خسائر مادية شديدة في المناطق التي ضربها في الولاية، أهمها قطع الكهرباء عن ملاين سكان فلوريدا.

ونشر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيها: "رسالتي إلى سكان فلوريدا وبلادي هي أنه في الظروف الراهن علينا الاتحاد والتعاون معا".

منطقة منكوبة

وحسب وسائل إعلام محلية، تجاوزت سرعة الرياح أكثر من 240 كلم في الساعة وأثرت على أكثر من مليون منزل ومبنى في فلوريدا فيما أعلنت إدارة بايدن في وقت سابق حالة الطوارئ العامة لولاية فلوريدا وإعلانها منطقة منكوبة بسبب إعصار إيان مما أتاح التمويل الفيدرالي لـ9 مقاطعات تضررت بفعل الإعصار.

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Cars can be seen floating in the 18ft storm surge in Fort Myers, with thousands of homes being submerged underwater as winds batter the trees
Naples in Florida has been compeltely submerged by floodwater as the coastal town continues to be battered by Hurricane Ian

وقال بايدن إن خفر السواحل نشر 16 مروحية إنقاذ، و6 طائرات، و18 قارب إنقاذ وطواقم.

وأشار  الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إعصار إيان قد ينتهي به الأمر ليصبح "الأكثر دموية" في تاريخ فلوريدا، معبرًا عن مخاوفة من احتمال وقوع عدد كبير من الضحايا جرائه.

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وذكر بايدن في إفادة بمقر إدارة الطوارئ الفيدرالية في واشنطن: "قد يكون هذا أسوأ إعصار في تاريخ فلوريدا"، مضيفًا "الأرقام ما زالت غير واضحة لكننا نسمع تقارير عما قد يكون هناك خسائر كبيرة في الأرواح".

أضرار في كوبا

وكان إيان قد تسبب في انقطاع الكهرباء عن أنحاء كوبا بأكملها ودمر بعضاً من أهم مزارع التبغ في البلاد عندما ضرب الطرف الغربي للجزيرة الثلاثاء.

وقال اتحاد الكهرباء الكوبي في بيان إن العمل جار لإعادة الخدمة تدريجياً إلى سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون نسمة خلال الليل، وفقاً لمجلة بوليتيكو الأمريكية.

وانقطعت الكهرباء في البداية عن حوالي مليون شخص في المقاطعات الغربية من كوبا، ولكن في وقت لاحق انهارت الشبكة بأكملها.

ووصل الإعصار إيان إلى اليابسة فوق غرب كوبا كإعصار من الفئة الثالثة، فيما يمكن أن يكون العاصفة الأسوأ التي تضرب مدينة تامبا منذ أكثر من قرن.

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