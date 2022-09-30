قصة نجاح مصري من "غطاس" إلى مهندس في أكبر شركات ألمانيا

عرض الإعلامي رامي رضوان، تقريرا عن قصة شاب مصري يدعي محمود محمد يعمل رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في أكبر الشركات الألمانية المتخصصة في صناعة الروبوت.

وقال محمود خلال مداخلة هاتفية بقناة " دي ام سي"،:" كنت أعمل غطاسًا في مجال السياحة بمصر، ثم سافرت إلى ألمانيا، وهناك حاولت الحصول على عمل، وتقدمت الي الشركة التي اعمل بها حاليا وتم رفضي 3 مرات قبل أن أتمكن من الالتحاق بوظيفة فنية هناك عن طريق أحد مكاتب التوظيف.

وأوضح:" انتقلت للعمل بأحد فروع الشرطة وصادف تعييني على ماكينة تركيب أول زراع آلي وبعدها عدت وتم تعييني بالشركة الأم..