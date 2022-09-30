زينة: أحب أحمد زكي جدا وعبلة كامل أكتر واحدة وقفت جنبي

حلت الفنانة زينة ضيفة على برنامج «أسرار النجوم»، مساء الخميس، مع إنجي علي، عبر محطة راديو نجوم إف إم للحديث حول نجاحها الأخير بمسلسل "الليلة واللي فيها"، وكشفت الكثير من الأسرار عن حياتها العملية والشخصية.

وقالت زينة: «لا أنسى الأستاذة عبلة كامل وهي وقفت بجانبي كثيرا ولما كانت تراني أبكي كانت تقف بجانبي ولا تتركني وكان هذا في وقت تمثيلنا مسلسل عفاريت السيالة.

واستطردت زينة:" ولما حد كان يضايقني كانت تجيب لي حقي وكنت على طلول بجانبها في الغرفة"، وتعتبرها أكثر فنانة لا تنساها وساعدتها.

وأشارت زينة إلى أن الفنان نور الشريف كان يساعدها أيضا، وكشفت عن حبها للفنان أحمد زكي وأنها كانت صديقة لابنة الراحل هيثم.

وقالت إنها ندمت على الكثير من الأمور التي رفضتها سواء على مستوى العمل أو العائلة وحياتها الشخصية، وعن تشبيهها بنجمات عالميين شكليا، عقبت:" كنت بتبسط جدا.. وفي المدرسة كانوا دايما بيشبهوبي بـ بينيلوبي كروز" مستطردة:" المخرج يوسف شاهين شبهني بصوفيا لوران عشان عضم الوش لكن أنا عمري ما شفت كده".

ونفت الفنانة زينة وجود أي قصة في حياتها في الوقت الحالي، مؤكدة اهتمامها بأولادها وعائلتها، موضحة:" قلبي يدق علطول مع أولادي، ومفيش قصة حب في حياتي ومعنديش وقت وليس عندي حاجة أعطيها لأحد، وهبقى بظلم أي حد لأني لن أعطيه حقه أو أي اهتمام والاهتمام رايح في حتة معينة".