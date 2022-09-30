بتكلفة 4 مليارات جنيه.. ميناء العريش أحد المنافذ الرئيسية للتصدير الخارجي

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس زار ميناء العريش أمس الخميس، حيث كانت زيارة تفقدية لوقوف على حجم الأعمال البحرية التي تم تنفيذها.



وأضاف «شوشة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى: «حجم الأعمال كبير جدا بواقع 4 مليارات جنيه تكلفة، والرصيف الكبير على وشك الانتهاء بطول 150 متر، وهو احد الأرصفة الرئيسية».



وتابع محافظ شمال سيناء، أن ميناء العريش من أقرب الموانئ لمنطقة جنوب أوروبا، وأقرب مسافة بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا هي منطقة العريش، لذلك فإن لهذا الميناء خصوصية، بالإضافة إلى أنه يعتبر أحد المنافذ الرئيسة للتصدير الخارجي من منطقة ساحل البحر الأبيض المتوسط.



وأشار، إلى أنّ سيناء بها مواد خام كثيرة، وهناك مستقبل زراعي وصناعي كبير في منطقة سيناء، وكان لا بد التفكير في إيجاد منفذ على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة جنوب أوروبا بالكامل.



وأكد: "الجزء البحري من الميناء له الأسبقية في التطوير ويتم إنشاء 3 أرصفة رئيسة، ولكي تنشئ هذه الأرصفة كان لا بد من وجود حاجز أمواج حتى لا تتأثر حركة رسو المراكب، ونسبة الإنجاز بلغت 85% من الأعمال البحرية، والجزء القادم سيكون مخصصا للوجستيات على اليابسة".

