الفلكلور النوبي والفرح الفلاحي بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية في دورته ال ٢٢، والذى تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، بفرق الإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج، ويستمر حتى مساء اليوم، بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل، بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

أقيم على مسرح حديقة الشيخ زايد عدد من العروض الفنية، حيث قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية تابلوهاتها المعبرة عن التراث الفلاحي "الفرح، السقايين، الحواية، كف العرب، التنورة، الحصان، التحميلة" بقيادة أحمد واصف، كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عدد من الرقصات الاستعراضية "الصيادين، سمسميتي، نوح الحمام، بتغني لمين، بدو، تنورة، الضمة بالإضافة فاصل من الأغاني للفنان ماهر كمال.

على مسرح نادى الفيروز قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية الفلكلور الشعبي البورسعيدي وتضمن رقصات "الصياد، يا طير يا رمادى، شباب البحر، وآه يالالي، بتغني لمين، الخلالة، بتغنى لمين يا حمام" تصميم وتدريب محمد أبو صالح، بينما قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبي تراثها الصعيدي وتضمن "التحطيب، الفرح الملواني، أمانة يا مراكبي، السحجة، العصايا، شعبيات" تدريب أسامة عبدالله، تلاه عرض فنى لفرقة الهند وقدمت فقرات من الفلكلور والتراث الهند.

استقبل نادى النوبي بالإسماعيلية فرقة أسوان للفنون الشعبية قدمت مجموعة من التابلوهات المعبرة عن الفلكلور الشعبى النوبي "الأراجيد، الكارج، السبوع، البشارية، الكف، السوق السياحي، التاتا، الزفة والفرح، الكف".