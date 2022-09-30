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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال رائف: الشركة المتحدة تقوم بمهمة توحيد الوعي الجمعي المصرية.. فيديو

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف ، إن مبادرات  الشركة المتحدة  مهمة في توحيد الوعي الجمعي المصرية، وانتقلت من التوعية للاستثمار في هذا المجال، من خلال مبادرات لبناء الشخصية المصرية.

 

وأضاف الكابت الصحفي جمال رائف، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن خدمات الشركة المتحدة تسير بالتوازي مع مسارات عمل الدولة في تمكين الشباب رياضيا، وتوفير الإمكانيات للحصول على البطولات.

 

وتابع "رائف"، أن هناك زخما رياضيا واضحا في مصر، من خلال ما تم بالأمس من حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص.

 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة "أخلاقنا الجميلة"، والتي تستهدف التأكيد على الأخلاق التي تأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من احترام للكبير وحسن المعاملة والأمانة والشرف وغيرها من القيم وتنطلق الحملة على عدة مراحل عبر رسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة.

 

وتهدف الحملة إلى تربية أجيال جديدة على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة وتذكر الأجيال الحالية بالقيم الإنسانية.

 

وثمن عدد من النواب حملة الشركة المتحدة "أخلاقنا الجميلة"، والتي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والحملات الناجحة التي أطلقتها الشركة على مدار الفترة الأخيرة للارتقاء بالسلوك المجتمعي وترسيخ العادات والتقاليد المصرية.

 

جمال رائف الكاتب الصحفي جمال رائف برنامج هذا الصباح المتحدة للخدمات الإعلامية توك شو

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