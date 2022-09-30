على غرار تيك توك.. تويتر يطلق ميزة جديدة لمستخدمي آيفون

أعلن موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر Twitter، أنه سيبدأ في طرح طريقة جديدة، تسهل على مستخدميه مشاهدة اكتشاف محتوى الفيديو على نظامه الأساسي.

وبحسب ما ذكره موقع " Tech Crunch" التقني، أوضحت شركة تويتر عبر مدونتها الرسمية، أن الميزة الجديدة ستوفر طريقة عرض سهلة وسريعة، على غرار موجز الفيديو القابل للتمرير على تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك TikTok.

تويتر يضيف ميزة جديدة لتسهيل اكتشاف محتوى الفيديو



وفي الوقت نفسه، لن يتخذ تويتر الطريقة ذاتها التي استخدمتها كلا ميزة Reels الخاصة بموقع فيسبوك وإنستجرام، أو YouTube Shorts لموقع يوتيوب، بدلا من ذلك، سيأخذ عنصرا واحدًا فقط من الفيديوهات القصيرة وعرضها على غرار تيك توك.

عارض الوسائط الغامر الجديد على تويتر

وسيعمل عارض الوسائط الغامر الجديد على تويتر، على تشغيل مقاطع الفيديو في عرض ملء الشاشة الجديد، ويمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق النقر فوق زر توسيع مقطع فيديو بالتغريدة، حيث سيتمكن المستخدمون من التمرير سريعا لأعلى من أي مقطع فيديو لتصفح ومشاهدة المزيد من المحتوى المرئي.



وسيعرض تويتر أيضا المزيد من مقاطع الفيديو في علامة التبويب استكشاف، حيث سيرى مستخدمو موقع التدوينات القصيرة على أجهزة آيفون مكتبة فيديو جديدة إلى جانب التغريدات المثيرة للاهتمام ضمن "مقاطع فيديو لك".



وسيتم طرح عارض الوسائط الغامر لمستخدمي تويتر على أجهزة iOS خلال الأيام القليلة المقبلة.