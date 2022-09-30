راشفورد يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

حصد ماركوس راشفورد، لاعب فريق مانشستر يونايتد، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر سبتمبر الجاري.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" هدفان .. 2 أسيست.. 2 فوز.. ماركوس راشفورد أفضل لاعب في شهر سبتمبر".

ويستعد راشفود، رفقة مانشستر يونايتد، لمواجهة مانشستر سيتي، المقرر لها بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد ضد السيتي:

يسعى فريق مانشستر يونايتد، لمواصلة صحوته بالفوز على مانشستر سيتي في لقاء الأحد، ومواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز في آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يطمح مانشستر سيتي في خطف نقاط المباراة الثلاث من مانشستر يونايتد، لمواصلة مطاردة آرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، خلف آرسنال متصدر الترتيب بـ 18 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس بـ 12 نقطة.