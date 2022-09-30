بوتين : مواطنو أوكرانيا لا يتجزأون من الشعب الروسي .. فيديو

قال الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، إن مواطني أوكرانيا هم جزء لا يتجزأ من الشعب الروسي ، مشيرا إلى أن الغرب يريد إضعاف روسيا وتقسيمها.

وتابع الرئيس الروسي ، خلال كلمته بمؤتمر التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا ، أن الغرب يظن أن العالم سيمتثل لإملاءاته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، والغرب يعتقد أن روسيا بعد هذه الانهيارات لن تتمكن من الأعمار ، وستنتهي .

وأضاف الرئيس الروسي، أن هناك مقاتلين قتلوا، فى 2014، من أجل حماية حقوقهم فى الحياة، و التحدث باللغة الروسية، وأن الأعمال الإرهابية التى ارتكبت من نظام كييف، تسببت فى قتل مواطنين كثيرة.

وقال بوتين في كلمة في حفل ضم المناطق الأربع في الكرملين: "لا يمكن تغيير حقيقة أن الاتحاد السوفييتي انهار، والناس أرادوا الانضمام إلى روسيا منذ ذلك الحين".