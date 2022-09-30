بـ نقش الورد .. شاهيناز تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور |شاهد

حرصت المطربة شاهيناز علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وأبهرت شاهيناز جمهورها بإطلالة صيفية، حيث ارتدت جمبسوت ستان منقوش بالورود، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، نالت اعجاب متابعيها.





طرحت المطربة شاهيناز، أغنية جديدة بعنوان "متميزة"عبر القناة الرسمية الخاصة بها على تطبيق «أنغامي» و عبر المنصات الإلكترونية و«ديزر»، وعبر «سبوتي فاي». وقريبآ علي اليوتيوب.

أغنية "متميزة "، كلمات الجوكر، الحان وتوزيع اسلام مونتي.

يقول مقطع الأغنية: انا مش زيكوا مختلفة عنكوا حرقاكوا كلكوا ومني بتشتكوا عشان شايفيني انا فوق في طريقي تملي بسوق.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهما من كلمات الجوكر وألحان وتوزيع اسلام مونتي.

أحدث أعمال النجمة شاهيناز التي تعرض حاليا، مسرحية "سمك في مية" بطولة المطربة شاهيناز، سامح يسري، منير مكرم ومن إخراج هشام إبراهيم.

تحدثت النجمة شاهيناز عن العرض المسرحي ،” سمك في مية”، وقالت :” يشرفني بوجودي وسط مجموعه من الفنانين المحترمين الفنان سامح يسري والفنان منير مكرم واخراج هشام ابراهيم “.



واكدت شاهيناز أن :” المسرحية تحت رعاية وزراة الثقافة والدكتور خالد جلال والدكتور عادل عبده”.

وتابعت :” هذه تعتبر تجربتي الثانية للمسرح ولكن هذه المرة يوجد استعراض وغناء ، سيفاجئ الجمهور من الدور الذي تقدمه”.

واضافت: ” سعر التذكره رمزي ويتيح لاي فئة دخول المسرحية ، وتفاجأت بعدد الحضور في اول ليلة عرض للمسرحية في جمصة ،حيث كان المسرح ممتلئ ، ونسيت تعبي اول ما مسكت المايك علي المسرح”.